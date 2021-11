Spór rządu z UE. "PiS zorientował się, że narasta zaniepokojenie wyborców"

- Sądzę, że obóz PiS gdzieś pod koniec zeszłego tygodnia zorientował się, że także wśród jego wyborców narasta nie tylko poczucie zdziwienia, ale także zniecierpliwienia, a może nawet zaniepokojenia. I częścią tego zaniepokojenia jest spór z Brukselą, spór z Unią, w którym nie do końca wiadomo, co jest jego przedmiotem - mówił gość programu "Newsroom WP" prof. Sławomir Sowiński. Patrycjusz Wyżga pytał go o słowa wicemarszałka Sejmu z PiS. Ryszard Terlecki powiedział w niedzielę, że "prawdopodobnie gdzieś za tydzień do Sejmu trafi kolejna całościowa próba reformowania wymiaru sprawiedliwości". Prof. Sowiński ocenił, że w ciągu ostatnich miesięcy politycy koalicji rządzącej wysyłali do swojego elektoratu sprzeczne komunikaty na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. - W lipcu premier mówił, że reforma sadownictwa się nie udała, a potem że nie będziemy ulegali szantażowi UE - przypomniał gość Wirtualnej Polski. Według niego, aby uspokoić swoich wyborców, PiS zacznie teraz wysyłać do elektoratu "łagodzące, studzące niepokój sygnały".