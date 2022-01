Spór PiS z UE. "Kary? Nie mają postawy prawnej"

Spór o kopalnię Turów nie ustaje, a polskie władze liczą, że uda im się rozwiązać konflikt po zmianie rządu w Czechach - Mam nadzieję, że ten spór zostanie rozwiązany szybko. Liczę na to, że nowy rząd Czech Petra Fiali będzie gotowy do tego, żeby takie porozumienie zawrzeć. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia ze sporem, który tak naprawdę zainicjowała strona czeska - powiedział w programie "Newsroom" WP Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. Dodał, że zmiana polityczna daje polskiej stronie nadzieję rozwiązania sprawy, ale zastrzegł, że nie można jeszcze zakładać optymistycznych scenariuszy jako pewnych. - Jeśli chodzi o kary, to są one czymś absolutnie bezprecedensowym w historii Unii Europejskiej, zarówno jeśli chodzi o wysokość, jak i ich przedmiot - mówił wiceminister spraw zagranicznych. - Uważamy, że są to kary bez podstawy prawnej. Będziemy korzystać z przysługujących nam środków prawnych, żeby po prostu tego nie płacić. Mamy obowiązek reprezentowania interesu Polski i korzystania z każdej możliwości - dodał gość Patrycjusza Wyżgi.