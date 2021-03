Spór o zamknięcie kościołów. Rzecznik KEP o słowach biskupa

- Mamy prawo się gromadzić i oddawać Bogu chwałę. A to możliwe jest w pełni tylko w świątyniach. Dlatego mam nadzieję, że katolicy i organizacje katolickie wyjdą z oficjalnym stanowiskiem, w którym stwierdzą, że na ponowne zamykanie świątyń nie ma zgody - stwierdził w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej. O komentarz do tych słów został poproszony ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Gość programu "Newsroom" WP na początku zaznaczył, że "słowa bpa Deca są jego prywatną opinią", ale dotychczas faktycznie "nigdy nie było takiej sytuacji, aby kościoły w Polsce były zamknięte". - Ani za komuny, ani w czasie pandemii - podkreślił. Rozmówca Agnieszki Kopacz wskazał również, że "ewentualne zamknięcie kościołów byłoby sprzeczne z wolnością religijną". Duchowny zaapelował jednak, aby podczas mszy stosować się do wprowadzonych obostrzeń. - Zachowanie tych rzeczy nie powinno spowodować, aby scenariusz zamykania świątyń musiał być w ogóle rozpatrywany. Ja przynajmniej mam nadzieję, że do tego nie dojdzie - oświadczył ks. Gęsiak. - Myślę, że nam to nie grozi - dodał na koniec.