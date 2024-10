Spór o składkę zdrowotną. Czarnek: Chętnie pomożemy PSL i Polsce 2050

Polska 2050 może niezależnie od Koalicji Obywatelskiej złożyć swój projekt ustawy w sprawie składki zdrowotnej. Z informacji portalu money.pl wynika, że PiS może pomóc przeforsować ten projekt w Sejmie. Jakie będzie stanowisko PiS w tej sprawie? - z takim pytaniem Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit" w WP, zwrócił się do byłego ministra edukacji, posła PiS Przemysława Czarnka. - Generalnie ja będę optował za wszystkimi ulgami dla przedsiębiorców, zwłaszcza w tych ciężkich czasach, które nastają. To jest nasz punkt widzenia, jeszcze z kampanii parlamentarnej z ubiegłego roku, więc będę również namawiał do tego kolegów - nie sądzę, aby to było trudne - żebyśmy poparli wszystkie ustawy, które idą jak najdalej, jeśli chodzi o składkę dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych - odparł gość programu. Prowadzący program przypomniał, że problemy ze składką zdrowotną rozpoczęły się od wprowadzenia przez rząd PiS Polskiego Ładu. - Polski Ład był dobry i zły - odparł polityk PiS. - Bez wątpienia naszym błędem było nieuwzględnienie interesów tych najmniejszych podmiotów gospodarczych, tych indywidualnych działalności gospodarczych, które nie powinny być tak obciążone składką zdrowotną - przyznał. - Chodzi o tych rzemieślników, fryzjerów. Ci ludzie muszą płacić mniejszą składkę zdrowotną, to był błąd nasz, o którym od początku mówiliśmy, że trzeba go naprawić i już byśmy go naprawili. Natomiast oni się kłócą, mówili, że naprawią, a się kłócą - dodał polityk PiS. - My z chęcią pomożemy PSL-owi i Polsce 2050 z wywiązywania się ze zobowiązań Koalicji Obywatelskiej - zapewnił Czarnek.