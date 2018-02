Spór o muzeum w Sobiborze. Szef PISM Sławomir Dębski żartuje sobie z MSZ Rosji. "Drogie Sherlocki"

Gęstnieje atmosfera wokół muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Rosja zarzuca Polsce zablokowanie jej udziału w projekcie. Sławomir Dębski szybko ripostuje wpisem, zaczynając go od porównania do słynnego detektywa Sherlocka Holmesa.

Zacznijmy od wyjaśnień. We 2008 roku Polska, Izrael, Holandia i Słowacja podjęły decyzję o utworzeniu w Sobiborze nowego muzeum. Do projektu chce się przyłączyć Rosja, ale do tej pory nie ma na to zgody.