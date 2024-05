Spór o krzyże w urzędach. "To się w głowie nie mieści"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że w stołecznych urzędach nie będą wisiały krzyże. Wewnętrzne wytyczne mają przeciwdziałać dyskryminacji dotyczącej m.in. wyznania. Sprawa wywołała dyskusję. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Białegostoku, co sądzą o decyzji Rafała Trzaskowskiego. - Bardzo dobrze. Krzyż jest w kościele. W urzędzie ma być kompetentny urzędnik, a nie modlitwa - powiedziała nam jedna z uczestniczek sondy ulicznej. Nie brakuje też osób, które krytykują prezydenta Warszawy. - To się w głowie nie mieści, żeby w katolickim kraju takie rzeczy się działy. Wszystko z Zachodu ściągają. Niech sobie będą, ale niech nie narzucają ludziom swojego zdania. To przesada - usłyszeliśmy.