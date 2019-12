WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sejm + 2 sądJan Kanthak oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Spór o kontrowersyjną ustawę. "Jest wyjątkowo szkodliwa" - To jest ciekawe, że Komisja Europejska jest w stanie w tak krótkim stanie wypowiadać się jednoznacznie na temat ustawy – zauważył Jan Kanthak... Rozwiń To jest ciekawe że Komisja Europej … Rozwiń Transkrypcja: To jest ciekawe że Komisja Europejska Jakim czasie jest Sposób jednoznaczny Ustawy jednak wymaga to Przetłumaczenia zapoznania się z Prawodawstwem i całym Ustroń Sądów powszechnych w Polsce a tak jak słusznie zauważył pan poseł Jacek ozdoba Kwestia przetłumaczenia poprawek które zostały zgłoszone Wczoraj wieczorem o 19:00 na posiedzeniu Sejmowe Sprawiedliwości praw człowieka Stawiają pod dużym Znakiem zapytania kwestii wiarygodności komisji W tym zakresie Polska Polska Na swojej pracy Myślę że się nie zapoznali z poprawkami Ale Polska jest suwerennym Państwem który przyjmuje takie ustawy jakie Zastosowany takiemu jaką ma większość demokratyczną w polskim parlamencie Jeśli pan prezydent podpisze takie usta To to będzie obowiązujący Prawo w Polsce Oczywiście zapoznajemy się z stanowiskami Komisji Europejskiej E100 Ale tak jak powiedział pan poseł ozdoba Popraw Która została przyjęta dotycząca tego Jeden Artykule stosie Według mnie w jakichkolwiek wątpliwości Są rozwijane dotyczące Stosowanie Też ustawy do Poza tym pamiętajmy też o tym że musimy stać na straży Konstytucji Zgodnie z konstytucją To Trybunał Konstytucyjny Ewentualne z Przestaw z innymi Niespotykane Gdyby Traktował odpowiedzialnie sprawy wymiaru sprawiedliwości ale też i Rzeczypospolitej jej budżetu tak Prawdę czy bo jest w trakcie negocjacji z komisją Europejską następnego budżet A w środku w To powinien posłuchać i zawiesić pracę nad Ponieważ ona jest wyjątkowo szkodliwe i wiedzą to wszyscy eksperci prawa A polskiego ale również że Konstytucyjnego międzynarodowi bo to Bezprecedensowy naci Urzędników na sędziów Wszyscy to obserwują i to jest szeroko w świecie prawniczym komentowane na I rząd powinien się z Wycofać bo to tylko utrudnia rozmowy z Komisja Europejska Oczywiście że to jest bardzo mocny sygnał i gdy Nasi politycy z PISu byli rozważni powinni posłuchać tego Wstrzymać a nie dopiero wtedy jak będzie kolejny wyrok Trybunału sprawiedliwości bo Proszę pamiętać że Komisja Europejska Kieruje sprawę do Luksemburga i ta sprawa I to jest tylko wzmocnienie argumentów komisji Która Będzie argumentowała że w Polsce wymiar sprawiedliwości Odchodzi od standardów unijnych i to jest bardzo przykre mówiąc że ten sposób wychodzimy z Unii euro