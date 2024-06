Podano wysokość renty alkoholowej. Zbulwersowana jedna grupa

Renta alkoholowa. Co to jest i komu przysługuje?

Wśród warunków jest m.in. kwestia tego, że osoba starająca się o to świadczenie z ZUS musi posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Do tego musi zostać uznana przez lekarza za pracownika niezdolnego do pracy oraz udowodnić, że niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. podczas ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych.