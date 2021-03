Spis powszechny 2021. Socjolog chce zweryfikować stereotyp Polaka-katolika

Spis powszechny 2021. "Trudno uwierzyć, że 96 procent Polaków to katolicy"

Socjolog w rozmowie newsweek.pl stwierdził, że dotychczasowe spisy powszechne nie odzwierciedlały rzeczywistości. - Trudno uwierzyć, że 96 procent Polaków to katolicy - mówi. Podejrzewa, że wierzącym, ale niezwiązanym z Kościołem katolickim może być trudno się zadeklarować, jeśli są ochrzczeni.

Według poprzedniego spisu powszechnego przynależność do Kościoła katolickiego zadeklarowało 33 mln Polaków. Z kolei udział w praktykach religijnych deklaruje około 30 proc. Żyndul zwraca uwagę, że jeśli ktoś chce utożsamiać się z religią chrześcijańską, ale nie chcą przypisywać się do Kościoła katolickiego, też mogą to zrobić.