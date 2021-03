Polska państwem świeckim? Rada Konsultacyjna przy OSK proponuje rozwiązania

Narodowa apostazja w ramach Kampanii Same Plusy

Zainaugurowana dziś Kampania Same Plusy ma służyć "popularyzacji wiedzy na temat związku, jaki istnieje między indywidualnymi wyborami i postawami ludzi, a pozycją polityczną kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz zachęcie do odseparowania się od kościoła we wszystkich obszarach życia prywatnego i społecznego".