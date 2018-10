Śpiewa od 12. roku życia. W polityce dla Don Vasyla nie ma miejsca

Don Vasyl (właściwie Vasyl Szmidt, a wcześniej Kazimierz Doliński) kariery w polityce nie zrobi - nie uzyskał mandatu. W wyborach do Rady Powiatu Aleksandrowskiego (Kujawsko-Pomorskie) zagłosowały na niego jedynie 43 osoby.



To nie była jego pierwsza próba sił w polityce lokalnej. Wcześniejsza też skończyła się niepowodzeniem. Tym razem myślał, że inwestycja w reklamę pomoże . Tak się jednak nie stało.

Za to w muzyce radzi sobie bardzo dobrze. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych Cyganów. To romski piosenkarz, kompozytor i poeta, który od lat zaangażowany jest w rozwijanie ruchu kulturalnego polskich Cyganów. Na scenie występuje od 12. roku życia.