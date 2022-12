Spięcie w rządzie ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. "Premier jest listonoszem"

Projekt dot. Sądu Najwyższego będzie jednak procedowany w styczniu. Inicjatywa Mateusza Morawieckiego jest krytykowana przez Zbigniewa Ziobrę, Beatę Szydło, a prezydent Andrzej Duda mówi o zaskoczeniu. - O czym to świadczy? - pytał w programie "Tłit" Patryk Michalski. - Premier RP jest premierem malowanym. Jest listonoszem między Jarosławem Kaczyńskim, a Marszałkiem Sejmu. Jego słowa przez nikogo nie są brane na poważnie. Problemem jest inna rzecz. W mojej ocenie nie myli się Zbigniew Ziobro mówiąc, że rządy PiS-u poczyniły największe koncesje wobec Unii Europejskiej spośród wszystkich rządów od wstąpienia Polski do UE. Z drugiej strony premier ma rację - ocenił Marek Sawicki. - Premierowi trzeba było pół roku, by powiedział, że wymiar sprawiedliwości jest w pół-zapaści. Z jednej strony minister ocenia premiera, a premier ministra i obaj nie mają honoru, by położyć papiery i zrezygnować z funkcji- dodał polityk PSL.