Spięcie Szydło z Mastalerkiem. "Nie będzie mi dyktował, kogo popierać"

Nie milkną komentarze po wpisie Jacka Kurskiego. Kiedy Kurski pochwalił się poparciem ze strony Beaty Szydło w wyborach do PE, na jego wpis zareagował Marcin Mastalerek. Dzisiaj do słów szefa gabinetu prezydenta odniosła się sama Szydło. To z kolei wywołało kolejną reakcję i "wojnę na wpisy".