Spięcie na wizji. Czarzasty do Wilka: pan jest świrem!

Dyskusja o Unii Europejskiej wyzwoliła duże emocje wśród gości programu "Polityka na Ostro" w Polsat News. Najbardziej dał im się ponieść lider SLD Włodzimierz Czarzasty, który nazwał Jacka Wilka z Konfederacji "świrem".

Zaskakującą reakcję przewodniczącego Sojuszu wzbudziła krytyka Unii ze strony Wilka. - Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej spadł nasz wzrost gospodarczy, spadł wzrost eksportu, dynamika jest słabsza. Rolnik musi płacić o 300 proc. więcej za to, co kupuje do produkcji rolnej - wyliczał kandydat Konfederacji do europarlamentu.