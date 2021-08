Spięcie na linii Czarnek - Simon. Lekarz reaguje na słowa ministra

Przemysław Czarnek w ostatnim wywiadzie powiedział, że "życzyłby sobie, by medycy, jak prof. Simon, stosowali więcej logiki w swoich wywodach". - Byłoby to z korzyścią dla akcji szczepień. Tymczasem zniechęcają. Bo jeśli pan profesor Simon nie widzi rozróżnienia między izolacją osób chorych na choroby zakaźne a izolacją osób zdrowych, tyle że niezaszczepionych, to rzeczywiście jest to niepokojące - tłumaczył minister edukacji. Co na to sam zainteresowany? - To jest zdumiewająca odpowiedź pana ministra (…) i to są insynuacje - stwierdził wirusolog prof. Krzysztof Simon. I dodał, że nigdy nie mówił, że chce izolować osoby zdrowe, a to są "absurdy polegające na zniesławieniu". Pytany o słowa Czarnka wirusolog stwierdził, że "uderzają w całą służbę zdrowia i wszystkich medyków, którzy racjonalnie myślą o przyszłości kraju, a nie kierują się skrajnym ultrareligijnym konserwatyzmem". Czy lekarz czeka na przeprosiny ze strony ministra? - Szkoda czasu, niech włączy się w walkę z epidemią - odparł prof. Simon, dodając, że niezależenie od poglądów. - Kobiety mają zajmować się cnotami niewieścimi… o cnoty niewieście walczył Zbyszko z Bogdańca, ale to 600 lat minęło - skwitował prof. Simon. Więcej w materiale wideo.