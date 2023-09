Spięcie na konferencji. "Zrobiliście o tym chociaż jeden materiał?"

Gdy dziennikarka zaoponowała, tłumacząc, że to ona ma do niego pytania, stwierdził, że "będzie odpowiadał tak, jak on to uznaje za stosowne, a nie tak, jak uznaje to radiowęzeł z Nowogrodzkiej". Polityk zarzucił TVP brak informowania widzów o aferze wizowej, a w to miejsce interesowanie się sytuacją na Lampedusie czy murem na granicy z Białorusią. - To was naprawdę nie żenuje? - pytał.