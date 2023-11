Spięcie Kłopotek-Braun w Sejmie. Poseł Konfederacji mówił o in vitro

Podczas wtorkowych obrad sejmu poseł Konfederacji Grzegorz Braun wypowiadał się na temat in vitro. Nie tylko użył on w stosunku do tego zabiegu zwrotu "procedura zootechniczna", ale również przyrównał go do pracy na "rampie w Auschwitz". Słowa te wywołały dużo emocji wśród obecnych na sali sejmowej. Odniosła się do nich posłanka PSL Agnieszka Kłopotek.