Rzecznik PiS wyjawił, dlaczego Chorosińska została ministrem kultury

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek pytany był w środę na antenie RMF FM, jaki zamysł miał prezes partii Jarosław Kaczyński, by to właśnie Chorosińska została ministrem kultury. - A jaki zamysł miała druga strona, by marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia? - odpowiedział wymijająco Bochenek.