Ostra reakcja po wystąpieniu ministra. "Do zobaczenia w sądzie"

- Rażącym przykładem manipulacji w kwestii stosowania kontroli operacyjnej jest sprawa dwóch pań prokurator. Z których jedna, Ewa W., nawet jest typowana na ministra sprawiedliwości - śmiał się Marcin Warchoł. - Być może to było jej intencją wówczas gdy, zgodnie z ustaleniami śledczych, jak wskazują dowody, miała przekazywać informacje ze śledztwa do warszawskiego ratusza. Być może czyniła to właśnie w nadziei na swoją polityczną karierę - dodał minister.