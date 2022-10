Spełnia się koszmar Putina. Nieoczekiwany efekt, jest decyzja USA

- Niezależnie od tego, jak bardzo prezydentowi Putinowi się to nie podoba (...), prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski został wybrany przez Ukraińców i to on przemawia w imieniu swojego narodu, i to on decyduje, czy i kiedy jest gotowy, by zasiąść do rozmów z Władimirem Putinem - tłumaczył Kirby.