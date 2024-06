Spektakularny atak pilotów Mi-24. Na polu walki nagle zrobiło się siwo

Brawurowy atak pilotów Mi-24. Ukraińcy pokazali nagranie z obwodu donieckiego, na którym dochodzi do zmasowanego ataku z powietrza. Dwa śmigłowce nagle nadleciały blisko pola walki i rozpoczęły niespodziewany atak. Obie maszyny najpierw zmierzały na swoją pozycję bardzo nisko nad ziemią, by w kluczowym momencie wznieść się w powietrze i wystrzelić salwę pocisków w stronę Rosjan. Po każdym ataku rakietowym piloci używali flar, by zmylić obronę przeciwlotniczą przeciwnika i bezpiecznie oddalić się z miejsca ataku. Po kilku chwilach zrobiło się siwo, co pozwoliło ukraińskiej piechocie zbliżyć się do okupantów i zmusić ich do odwrotu z okolic Czasiw Jaru. Ukraina każdy tego typu atak planuje z wielką precyzją i ostrożnością. Wszystko dlatego, że nie ma zbyt wielu maszyn, które w kilka sekund mogą spowolnić Rosjan na froncie. W ostatnim czasie okupanci muszą jednak zmagać się ze wzmożoną aktywnością ukraińskiego lotnictwa, szczególnie w obwodzie donieckim.