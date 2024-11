Spektakularne uderzenie bronią z USA. Sprzęt Rosjan rozerwany na kawałki

Rosjanie zaskoczeni na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie na platformie X z momentu brawurowej akcji przeciwko okupantom. Można zauważyć, jak opancerzony wóz Rosjan zajmuje pozycję do dostarczenia żołnierzy w miejsce walk. Ukraińcy śledzili jednak każdy ruch przeciwnika i zaplanowali spektakularną akcję. Na nagraniu widać moment ataku bronią z USA. We wrogi cel uderzył niezawodny FGM-148 Javelin. Amerykański pocisk przeciwpancerny doprowadził do silnej eksplozji, której towarzyszyły kłęby dymu i kule ognia. Dzięki temu, że Javelin jest lekką, przenośną bronią, taki obrót spraw umożliwia ukraińskim żołnierzom szybkie przemieszczanie się i znikanie po wystrzeleniu pocisku, co sprawia, że są trudniejsi do wykrycia przez Rosjan. W tym przypadku przywiezieni Rosjanie do walki przeżyli moment ataku z zaskoczenia. Tyle szczęścia nie miała już załoga, która próbowała wrócić w bezpieczne miejsce, ale nie przetrwała starcia z Javelinem.