Spektakularna porażka. Rzeczniczka PiS tłumaczy

"Lex Kaczyński" przepadło. Rzeczniczka PiS: Niech opozycja się opamięta

Chwilę po głosowaniu biuro prasowe PiS zwołało w Sejmie konferencję. - To głosowanie jest niezbitym dowodem na to, że opozycja nie chce dyskutować nad rozwiązaniami, które pozwolą zwalczyć pandemię. Przedstawiliśmy projekt, zachęcaliśmy do tego, aby być może go poprawić, ale niestety opozycja nawet nie dopuściła nawet do rozmów nad poprawkami - przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.