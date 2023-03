Spektakularna operacja Ukrainy. Tak zadali Rosjanom mistrzowski cios

- Ukraiński sukces to przede wszystkim zatrzymanie rosyjskiej ofensywy. Rosjanie nie uzyskali nigdzie istotnego przełamania, choć rozpoczęli natarcie na siedmiu głównych kierunkach. Żaden z nich nie zakończył się pełnym powodzeniem. Do tego obrona Bachmutu, co mnie zaskakuje, bo znaczące straty ponosi tu z pewnością Ukraina, ale to też jakiś sukces w wymiarze propagandowym. Rosjanie obeszli Bachmut i uderzają, choć to problem, który zużywa im środki i zasoby - mówi płk Lewandowski.