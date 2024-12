Spędził całą noc w lesie. Policja odnalazła go po śladach butów

Mieszkanka Mszany Dolnej zgłosiła na policję zaginięcie swojego znajomego, który telefonicznie poinformował ją, że zgubił się w lesie. Mężczyzna nie potrafił określić swojego dokładnego położenia, co utrudniało akcję poszukiwawczą.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania w rejonie Kasinki Małej, podążając za śladami butów. Dzięki temu dotarli do leżącego w śniegu 28-latka.

"28-latek był wychłodzony, a jego odzież częściowo przymarzła do podłoża . W obliczu zagrożenia dla jego życia i zdrowia policjanci natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, a równocześnie udzielili mu pierwszej pomocy i okryli go kocem termicznym, aby pomóc w utrzymaniu ciepłoty ciała mężczyzny" – relacjonuje małopolska policja.

Mężczyzna spędził w lesie całą noc, co doprowadziło do jego skrajnego wychłodzenia. Po odnalezieniu został przewieziony karetką do szpitala, gdzie otrzymał dalszą pomoc medyczną.