Tragiczna strzelanina w szkole w Wisconsin. Są ofiary śmiertelne

Policja zablokowała drogi wokół szkoły, a na miejscu pojawili się agenci federalnego Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, aby wspierać lokalne organy ścigania. Abundant Life Christian School to placówka bezwyznaniowa, która kształci około 390 uczniów, od przedszkola do liceum.

Według organizacji Gun Violence Archive, monitorującej przemoc z użyciem broni palnej w USA, w tym roku doszło do 486 strzelanin. Spośród blisko 16 tys. zabitych, 236 to dzieci w wieku do 11 lat, a 1100 to osoby w wieku 12-17 lat.