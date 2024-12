Sprawa zabójstwa w parku w Łodzi. Śledztwo umorzono

W trakcie śledztwa zebrano obszerny materiał dowodowy, w tym biologiczny, od sprawcy, na którego podstawie sporządzono jego profil DNA. Niestety, nie udało się go dopasować do żadnego z profili w policyjnej bazie. Prokurator Guga podkreśliła, że "jeśli pojawią się nowe okoliczności albo do policyjnego systemu trafi kod DNA podobny to poszukiwanego, sprawa może zostać wznowiona".