Student oblał egzamin. Sprawę skierował do sądu i wygrał

Sprawa dotyczyła egzaminu z chorób psów i kotów. Szymon Bałek zauważył, że prowadzący egzamin zmienił liczbę punktów i formę pytań, co było sprzeczne z ustaleniami sylabusu. Dodatkowo, wyniki z kolokwiów nie zostały uwzględnione w ocenie końcowej, mimo że sylabus to przewidywał. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Mecenas Tomasz Banaś, reprezentujący Bałka, zaznacza, że wyrok może skłonić uczelnie do przemyślenia regulaminów, co poprawi przejrzystość systemu edukacyjnego. Obecne procedury odwoławcze są często niewystarczające, a wyrok sądu może być impulsem do zmian.