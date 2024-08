Specjalny zespół w prokuraturze. Wraca sprawa "Dwóch wież"

"Chodzi zarówno o postępowania prowadzone, jak i te, które umorzono z powodów politycznych" - wskazuje "GW". "Z tych drugich najbardziej znana jest sprawa 'koperty dla księdza', którą miał przyjąć prezes PiS Jarosław Kaczyński. Była to część afery 'dwóch wież' - budynków, które Kaczyński chciał zbudować w centrum Warszawy, na działce należącej do związanej z PiS spółki Srebrna. Żeby rozpocząć inwestycję, potrzebny był podpis księdza Rafała Sawicza, zasiadającego we władzach fundacji zarządzającej Srebrną. Ksiądz chciał za podpis 50 tys. zł" - czytamy.