Specjalny zespół przy KPRM. Wiceminister o szczegółach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej przedłożony przez ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego członkami będą przede wszystkim lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy i pielęgniarki. O szczegóły pytany był w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak powiedział, będzie to zespół do zadań specjalnych. - Tylko i wyłącznie do działań poza granicami naszego kraju, kiedy trzeba pomóc w ewakuacji polskich obywateli - wyjaśnił. Jak podkreślił Kraska, będzie to zespół cywilny. Do czego będzie potrzebny? - Jest wypadek autokaru turystycznego za granicą, trzeba ewakuować naszych rannych obywateli. Ten zespół będzie na tym miejscu pracował - podał przykład wiceminister.