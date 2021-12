Specjalny list Czarnka i Niedzielskiego do rodziców. "Szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona"

"Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat" - piszą w liście do rodziców minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Apelują, by skorzystać z możliwości i zaszczepić dzieci.