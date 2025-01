"Specjalni ambasadorzy". Trump ujawnia swoich ludzi w Hollywood

Trump w swoim wpisie na Truth Social stwierdził, że Hollywood straciło na znaczeniu na rzecz obcych państw. Wybrani przez niego aktorzy mają działać jako specjalni wysłannicy, by uczynić Hollywood "większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej". "Te trzy bardzo utalentowane osoby będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co mi zasugerują. To znów będzie tak, jak w przypadku samych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Złoty Wiek Hollywood!" - napisał Trump.