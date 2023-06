Specjalna komisja w KGP. Szokujące doniesienia z policji

Na tym jednak nie koniec. "Naczelnik Piotr Rzeźniczak wielokrotnie zniesławiał mnie w obecności innych osób. Podważał mój wygląd, twierdząc, że jestem niechlujem i brudasem. Wielokrotnie podważał też moje kompetencje zawodowe, twierdząc, że 'przychodzę do pracy, aby się opier***ać', 'te sprawy są spier***ne', 'oszukujesz mnie i poświadczasz nieprawdę', czym narażał mnie na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania pracy kontrolera (zawsze krzyczał i używał słów wulgarnych w trakcie swoich wypowiedzi)" - to wyrywek zawiadomienia, które zostało złożone do prokuratury.