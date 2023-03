Spalili myśliwiec? Jest nagranie rosyjskich partyzantów

"Partyzanci spalili samolot bojowy w pobliżu Władywostoku w nocy 10 marca 2023 r. Miało to miejsce w bazie lotniczej Centralna Ugłowaja w mieście Artiom, w Kraju Nadmorskim, gdzie stacjonuje 22 Gwardyjski Pułk Lotniczy Rosyjskich Sił Powietrznych. Niemal rytualnie spalono samolot bojowy Su-27. By poprawić statystyki Sił Powietrznych Ukrainy, sprawcy przesłali nam odpowiednie nagranie. To Nadmorscy Partyzanci?" - czytamy we wpisie dołączonym do nagrania.