Spadł z materaca na jeziorze. 28-latek nie żyje

Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Secyminek - informuje "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna, który opalał się na materacu, wpadł nagle do wody. Przez dłuższy czas nie było go widać na powierzchni. Przed godz. 14 straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna się topi i potrzebuje pomocy - relacjonuje gazeta.