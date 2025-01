Spadek poparcia dla Trzaskowskiego. Mieszkańcy Podlasia mają swoje teorie

- Na Trzaskowskiego zagłosuję. Myślę, że prezydent Polski powinien dobrze mówić po angielsku, a nie stękać. - Trzaskowski za bardzo się wystawia i jest zbyt pewny siebie. Uważam, że nic dobrego nie robi i nie zrobi - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o poparcie dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta. W najnowszym sondażu cieszący się największą popularnością Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) odnotował spadek poparcia. Zyskali natomiast kandydaci opozycji - Karol Nawrocki (popierany przez PiS) i Sławomir Mentzen (Konfederacja). Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co sądzą o aktualnym prezydencie Warszawy i jak kształtują się ich poglądy przed kampanią prezydencką, która właśnie oficjalnie wystartowała. Trzeba przyznać, że opinie były podzielone. - Zobaczymy, jak się zacznie. Może się trochę pokłócą, może ktoś się sparzy, różnie to może jeszcze być. - U nas w Polsce tak jest, raz PiS raz PO, ale mam nadzieję, że PiS nie wygra. - Bardzo wierzymy, że coś się zmieni. Myślę, że pan Nawrocki nie za bardzo stawi się za Podlasiem. - Trzeba zobaczyć, co Trzaskowski w Warszawie zrobił. Takie rządy mi się nie podobają - komentowali przechodnie. Obejrzyj całą sondę, by poznać więcej opinii Polaków.