Spada sprzedaż gazet braci Karnowskich, ale rosną wpływy z reklam

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży prasy spółki Fratria spadły aż o 21 proc. O dziwo, nie idzie za tym spadek wpływów z reklam. Przeciwnie, spółka odnotowała ich wzrost aż o 12 proc. Fratria jest wydawcą m.in. "Sieci", wPolityce.pl i telewizji wPolsce.pl.

Wpływy ze sprzedaży prasy spółki Fratria spadły w ubiegłym roku o ponad 21 proc. do około 9 mln zł. Zmalały także wpływy z wydań elektronicznych z około 285 tys. do 122 tys. zł - informuje portal wirtualnemedia.pl. Fratria wydaje tygodnik "Sieci” oraz miesięczniki "W Sieci Historii” i "Gazeta Bankowa”.

Tygodnik "Sieci" od dwóch lat notuje duże spadki sprzedaży. Według danych ZKDP sprzedaż w 2018 r. wynosiła średnio 44 tys. egz., czyli ponad 28 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym roku jest jeszcze gorzej. W pierwszym kwartale tygodnik sprzedawał średnio ok. 39 tys. egz.

Złe wyniki sprzedaży nie przełożyły się na wpływy z reklam. Wzrosły one z 21 do ponad 24 mln zł, czyli o 12 proc. Do firmy oprócz czasopism należy portal wPolityce.pl oraz działająca od dwóch lat Telewizja wPolsce.pl.