Walka o kupno Radia ZET się zaostrza. Fratria dostała kredyt

Grupa medialna Fratria ma zapewnione środki na zakup Eurozetu od Czech Media Invest. Fratria złożyła czeskim właścicielom ofertę kupna Radia ZET. O przejęcie radia ubiegają się także inne podmioty z polskiego rynku medialnego.

Wszystko za sprawą pożyczki, której Fratrii zdecydował się udzielić Bank Pekao SA. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, wysokość kredytu na zakup Eurozetu ma wynieść 51 mln euro. Według portalu nie oznacza to jednak, że grupa medialna braci Karnowskich jest już dogadana z Czechami.

W ostatnich latach flagowa rozgłośnia Eurozetu, czyli Radio ZET zanotowała spore spadki słuchalności. Według badania Radio Track, w porównaniu do ubiegłego roku, jej udział w rynku spadł z 13,9 do 12,3 proc. Mimo to grupa wypracowała w 2017 roku 38,1 mln zł zysku.