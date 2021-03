Sosnowiec. Sosnowieckie Wodociągi szukają maskotki. Liczą na wyobraźnię dzieci

- Jeśli chodzi o ekologię to dzieci są doskonałymi nauczycielami, często to właśnie najmłodsi uczą nas dorosłych jak oszczędzać wodę czy poprawnie segregować śmieci. Dlatego właśnie do najmłodszych adresujemy nasz konkurs "Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka” – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.