Sosnowiec. Sosnowieckie Wodociągi zakończyły przebudowę sieci

Sosnowiec.Wyremontowane ulice

– Wspólnie z sosnowieckim Miejskim Zakładem Usług Komunalnych wykonaliśmy nową nawierzchnię na blisko 200-metrowym fragmencie ulicy Szpaków oraz na odcinku ulicy Chemicznej w rejonie przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Rybną – informuje prezes Kopczyński.

To nie pierwsza inwestycja Sosnowieckich Wodociągów w tej części Sosnowca. Kilka lat temu zakończył się jeden z największych projektów, czyli warta ok. 18 mln zł budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która obejmowała aż 21 ulic. Z kolei rok temu zakończyła się budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków w rejonie ulicy Chemicznej. Trwająca od stycznia do listopada 2019 roku budowa kosztowała prawie 4 mln zł.