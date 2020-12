Sosnowiec. Wodociągi przewierciły się pod Czarną Przemszą. Będzie czystsza woda.

Rzadki widok mogli obserwować mieszkańcy okolicy ulicy Rybnej na Pogoni w Sosnowcu. Dzięki przewiertowi pod korytem Czarnej Przemszy w kranach ma popłynąć czystsza woda. Skomplikowane prace prowadzone były przy moście nad Czarną Przemszą i polegały a wykonaniu przewiertu pod dnem rzeki. Wszystko po to, by poprawić jakość dostarczanej do mieszkań wody.