Sosnowiec. S1 z Sosnowca do Mysłowic zostanie rozbudowana. Inwestycja pochłonie 120 mln zł

Przygotowanie inwestycji planowane jest do 2023 r. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2024-2025. Rozbudowa dotyczyć będzie odcinka o długości 5,85 km między Sosnowcem i Mysłowicami, wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu (skrzyżowania tej ulicy z łącznicami węzła zostaną przebudowane na ronda). Konstrukcja drogi ma zyskać normatywną nośność do 11,5 ton na oś, a jej geometria w miarę możliwości zostanie dostosowana do parametrów technicznych drogi ekspresowej.