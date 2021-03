Mazurska działka Daniela Obajtka. Nowe informacje o nieruchomości

Jezioro Szymoneckie. To nad tym akwenem leżącym na malowniczym Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działkę kupił Daniel Obajtek. Jak ujawnił onet.pl, prezes PKN Orlen miał ją kupić na przełomie 2019 i 2020 roku. To w sumie trzy położone obok siebie działki tuż nad jeziorem. Można stąd dość szybko przepłynąć łódką aż do Giżycka.

Daniel Obajtek. Bartosz Arłukowicz zadał "kluczowe pytanie" ws. szefa PKN Orlen

Jezioro, nad którym znajduje się działka Daniela Obajtka, łączy się kanałem z jeziorem Szymon. I właśnie nad tym akwenem swoją rezydencję ma mąż bratanicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Marty Kaczyńskiej. Zabudowania Piotra Zielińskiego i działkę prezesa Orlenu dzieli raptem ok. 3-4 km w linii prostej. Wodną drogą to raptem kilka minut rejsu.

Posiadłość w XVIII w. była dworem szlacheckim, zaś po II wojnie światowej utworzono w nim PGR. Jak informowała "Gazeta Wyborcza”, gdy 3-4 lata temu przejęła go spółka Zielińskiego, podupadły dwór zaczął nabierać blasku. W tej chwili to kilka zabudowań, w tym m.in. wielopoziomowa willa i niewielka stadnina koni. Teren ma dostęp do jeziora, własną przystań i lądowisko dla helikopterów. Przed tym, jak zaczął nią zarządzać mąż Marty Kaczyńskiej, znajdował się tam pensjonat. Ostatni wpis w mediach społecznościowych z jego działalności pochodzi z września 2016 r. Nieruchomość należy do spółki Jana Investment, której prezesem jest Zieliński.