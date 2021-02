Sosnowiec. Ruszyła przebudowa ul. Małachowskiego. Zamieni się w deptak

Ulica Małachowskiego zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do ul. 3 Maja. Gruntownie wyremontowane zostanie torowisko. Na czas remontu zamknięto je dla ruchu. - Linia wbudowana w ul. Małachowskiego to linia jednotorowa, wobec czego nie ma możliwości prowadzenia na niej prac modernizacyjnych przy utrzymanym ruchu tramwajów – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Sosnowiec. Ruszył remont ul. Małachowskiego w centrum miasta

Ulica Małachowskiego w w części przewidzianej obecnie do modernizacji zmieni się w deptak. – Będziemy współdziałać z Tramwajami Śląskimi przy tej inwestycji, ponieważ chcemy kompleksowo zmienić oblicze tej części ulicy. Poza pracami zleconymi przez spółkę, my przebudujemy skwery i architekturę w rejonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Kościelnej i Targowej, czyli handlowych ulic krzyżujących się z ul. Małachowskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jak będzie wyglądała ulica po wspólnych zmianach TŚ i miasta? Na krótkim fragmencie drogi, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych przy nim zlokalizowanych, droga ma być dwukierunkowa, zakończona małym rondem, aby móc zawrócić. Projekt obejmuje również modernizację ulicy Kościelnej między ulicami Modrzejowską a Małachowskiego.

W drugiej części, czyli do skrzyżowania z ulicą Targową, droga ma być wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Nie będzie już możliwości dojazdu do al. Zwycięstwa, od strony ul. Małachowskiego. Remontem ma być również objęta ulica Targowa na długości do ul. Modrzejowskiej.