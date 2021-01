Sosnowiec. Kierowców czekają utrudnia. 1 lutego ruszają prace przy torowisku tramwajowym na ul. Małachowskiego

Do gruntownej przebudowy przeznaczony jest 400-metrowy odcinek torowiska i jezdni, która częściowo ma się zmienić w deptak. – Linia wbudowana w ul. Małachowskiego to linia jednotorowa, wobec czego nie ma możliwości prowadzenia na niej prac modernizacyjnych przy utrzymanym ruchu tramwajów. Prace rozpoczną się dopiero od lutego, gdyż nie chcieliśmy przerywać ruchu tramwajowego w grudniu, w okresie przedświątecznym, później mieliśmy wiele wolnych dni, a rozpoczynanie prac w środku najzimniejszego miesiąca roku też nie miało większego sensu. Teraz nie ma już powodu, by dłużej zwlekać, więc zaczynamy – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.