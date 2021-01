Bielsko-Biała. Pogrzeb Marii Koterbskiej, tłumy pożegnały królową polskiego swingu

Ostatnie pożegnanie Marii Koterbskiej miało miejsce w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. W pogrzebie - oprócz rodziny z synem Romanem Franklem - udział wzięli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , szef gabinetu politycznego ministra Kacper Sakowicz; burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk; reprezentant prezydenta Wrocławia, prezes zarządu MPK we Wrocławiu Krzysztof Balawejder oraz delegacja bielskiego samorządu na czele z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim.

Bielsko-Biała. Ostatnie pożegnanie Marii Koterbskiej

- Z ogromną czcią pochylamy dziś głowy nad urną osoby wyjątkowej i niezwykłej. Bo taka bezsprzecznie była Maria Koterbska. Całym swoim życiem zapracowała na wielki szacunek, którym wszyscy ją darzyliśmy. Pani Maria była artystką nietuzinkową. Gdy przed laty rozpoczynała swoją muzyczną karierę, nikt w Polsce nie śpiewał tak jak ona. Nieprzypadkowo zresztą była określana przydomkiem królowej swingu. Była rodowitą bielszczanką. I choć zrobiła ogromną karierę, nigdy swojego rodzinnego miasta nie opuściła. Co więcej, przez całe swoje dorosłe życie była prawdziwą ambasadorką Bielska-Białej. Zawsze z ogromną dumą podkreślała, skąd pochodzi. I za to – my bielszczanie – ją kochaliśmy - mówił Jarosław Klimaszewski.