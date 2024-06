Sosnowiec po tragedii. Nowe informacje po śmierci 28-latka

Dominik, Jakub i Wiktor stanęli przed sądem rodzinnym. Rodzina Wiktora w rozmowie z "Faktem" relacjonowała, że Jakub i Dominik bronili go. Przyznali się do pobicia człowieka i twierdzili, że Wiktor nie ma z tym nic wspólnego. Mimo że winę wzięli na siebie, sądu to nie przekonało. Cała trójka trafiła na trzy miesiące do schroniska.