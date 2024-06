Brutalne pobicie na Sosnowiec Fun Festival 2024. "Teren był zabezpieczony"

Wydarzenie, na którym doszło do pobicia organizował urząd miasta w Sosnowcu. - Do zdarzenia doszło na drodze, która prowadziła na teren imprezy masowej. Był to obszar monitorowany, na którym znajdowali się ochroniarze i policjanci. Teren był zabezpieczony - oznajmił rzecznik prasowy magistratu w rozmowie z TVN24.