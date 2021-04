Sosnowiec. 800 tysięcy maseczek trafi do mieszkańców

W sumie do sosnowiczan trafi blisko 800 tysięcy maseczek. Jak obliczyli urzędnicy to cztery maseczki na osobę.

Do osób potrzebujących, o ograniczonej mobilności, będą starać się dotrzeć pracownicy sosnowieckiego MOPS-u.

Stałe punkty będą głownie działały od poniedziałku do piątku, ale są też takie w których będzie można odebrać maseczkę w sobotę. Maseczki trafiły do Sosnowca z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i będą rozdawane do wyczerpania zapasów.