SOR w Zielonej Górze. 3-letni Piotruś miał prawie 41 stopni gorączki. "Lekarka nawet nie spojrzała na dziecko"

Lekarka ze szpitala w Zielonej Górze miała nawet nie spojrzeć na 3,5-letniego chłopca, chociaż ten miał bardzo wysoką gorączkę i "leciał przez ręce". Matka zdecydowała się zabrać dziecko do Nowej Soli. Twierdzi, że tam lekarze uratowali jej dziecko. Teraz opisuje dramatyczną sytuację.



Wszystko zaczęło się, gdy pod koniec stycznia 3,5-letni Piotruś dostał wysokiej gorączki. Jak relacjonuje "Gazecie Lubuskiej" pani Kornelia, matka chłopca, wezwany do domu lekarz stwierdził bardzo mocną anginę .

Gorączka miała minąć po ok. trzech dniach, jednak po tym czasie temperatura u chłopca jeszcze wzrosła. Miał nawet 41 stopni.

Mama zadzwoniła znów do lekarze, a ten kazał jechać natychmiast do szpitala. Podejrzewał mononukleozę zakaźną .

Mama z synkiem trafiła na SOR szpitala w Zielonej Górze. Kobieta relacjonuje dziennikarzom gazety, że lekarka uznała, że nie przyjmie gorączkującego chłopca i powinien on trafić do lekarza rodzinnego. Miała argumentować, że gorączka, która trwa kilka dni to nie jest nagły przypadek.